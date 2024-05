Rio Grande do Sul Chuvas no Rio Grande do Sul: Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Rio de Janeiro reforçam operação de resgate

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Grupo de 54 agentes vai se juntar às equipes do Corpo de Bombeiros que está atuando no Sul do País há três dias Foto: Divulgação/Governo do RJ Grupo de 54 agentes vai se juntar às equipes do Corpo de Bombeiros que está atuando no Sul do país há três dias Foto: Divulgação/Governo do RJ

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Rio de Janeiro reforçaram nesta segunda-feira (06) as operações de resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Um grupo de 54 agentes vai se juntar às equipes do Corpo de Bombeiros que está atuando no Sul do país há três dias e já resgataram mais de 70 pessoas com vida.

A força-tarefa da corporação vai reforçar a operação de busca e salvamento de vítimas afetadas pelas chuvas com 15 barcos, 5 picapes, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres.

“Nós temos o planejamento de trabalhar com 250 bombeiros do Rio de Janeiro lá. Hoje, o maior efetivo de fora do Rio Grande do Sul é o nosso. Ficaremos lá o tempo que for necessário. Enquanto houver vítimas a serem resgatadas, nós estaremos lá”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro.

A Secretaria de Polícia Civil informou que já enviou dez agentes para ajudar no serviço de resgate das vítimas. A operação conta com uma aeronave da corporação, além de equipamentos. Ainda nessa semana, a Polícia Civil vai enviar uma equipe multidisciplinar da Polícia Técnico Científica com experiência na identificação de vítimas.

