Porto Alegre Distribuição de fraldas e bolsas de colostomia sofre alteração em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aqueles atendidos no Santa Marta e que precisam retirar bolsa de colostomia devem procurar o Centro de Saúde Modelo Foto: Robson da Silveira/PMPA (Foto: Robson da Silveira/PMPA) Foto: Robson da Silveira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para algumas mudanças no fornecimento de serviços em função dos alagamentos que afetam Porto Alegre. O Centro de Saúde Santa Marta e todos os setores que funcionam no local estão inoperantes no momento, sem previsão de reabertura nos próximos dias.

Aqueles atendidos no Santa Marta e que precisam retirar bolsa de colostomia devem procurar o Centro de Saúde Modelo, das 8h às 13h, na avenida Jerônimo de Ornelas, 55. Já a entrega de fraldas pode ser solicitada no Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400) ou no Centro de Saúde IAPI (rua Três de Abril, 90).

O Serviço de Atendimento Especializado, o Centro de Referência para Tuberculose e o Centro de Testagem e Aconselhamento irão atuar no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, localizado na avenida João Pessoa, 1327.

Doações

Quem puder doar itens básicos de enfermaria como gaze, luvas, fraldas para adultos e crianças, micropore, esparadrapo e soro fisiológico, além de repelente, pode entregar nos seguintes locais:

– Auditório do IAPI (rua 7 de Abril, 90), das 8h às 18h

– Equipe de Patrimônio (rua Santana, 175, prédio 6), das 8h às 18h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/distribuicao-de-fraldas-e-bolsas-de-colostomia-sofre-alteracao-em-porto-alegre/

Distribuição de fraldas e bolsas de colostomia sofre alteração em Porto Alegre

2024-05-06