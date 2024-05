Porto Alegre Equipamento de drenagem no bairro Humaitá, em Porto Alegre, tem instalação adiada para esta segunda

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Não foi informado se o mau tempo pode atrasar novamente o uso da bomba flutuante. (Foto: Júlio Ferreira/PMPA)

Prevista inicialmente para sexta-feira (24) mas adiada para o domingo (26) no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre, a instalação de uma bomba flutuante de drenagem da água da enchente foi remarcada para esta segunda. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) atribuiu a medida à atrasos no cronograma por causa da chuva dos últimos dias.

Não foi informado, entretanto, se há possibilidade de nova suspensão da atividade devido ao retorno dos altos volumes de precipitação pluviométrica e com ventos de até 100 quilômetros por hora. O alerta é da Defesa Civil, com base em boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

“Essa combinação pode prolongar as inundações, causando transbordamentos de arroios e deslizamentos de encostas, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas”.

A bomba em questão foi cedida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para uso na região abrangida pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), no Humaitá. O equipamento será instalado no pátio da unidade, ligado a um cano no poço de saída, sem a necessidade de cruzar a pista da Freeway.

Trata-se de uma das áreas mais afetadas na cidade pela invasão da água do Guaíba. Além de casas, prédios e estabelecimentos comerciais, o bairro abriga a Arena do Grêmio.

(Marcello Campos)

2024-05-26