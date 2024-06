Inter Inter encaminha a venda de Mauricio ao Palmeiras

17 de junho de 2024

No Inter desde 2020, Maurício soma 176 partidas e 26 gols Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional No Inter desde 2020, Maurício soma 176 partidas e 26 gols (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

A negociação entre Inter e Palmeiras sobre a venda de Maurício ao alviverde está encaminhada e há expectativa de firmar a transferência do meia colorado ainda nesta semana. O valor da proposta do time paulista pelo jogador está na casa dos 7 milhões de euros (R$ 46,08 milhões), com bonificações pelos 50% dos direitos de Maurício que pertencem ao clube gaúcho.

A investida promovida pelo clube de Leila Pereira atingiu aos anseios do presidente do Inter, Alessandro Barcellos. Mauricio já tinha aprovado a proposta dos paulistas e os números apresentados e aguarda uma posição do Inter. Nos bastidores, assume-se que o meia está próximo de rumar ao Allianz Parque. Todavia, por não estar finalizada a negociação, ainda há zelo para confirmar.

O Colorado detém 50% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos e negociará todo o percentual ao clube de Leila Pereira. O restante é dividido entre Desportivo Brasil (20%), Cruzeiro (25%) e o próprio Maurício (5%).

O empresário e o advogado do jogador devem chegar a São Paulo ainda nesta segunda-feira (17) para fechar a transferência ao Palmeiras. De acordo com fontes, o estafe de Maurício vai se reunir com membros da diretoria alviverde para formalizar o acordo e redigir o contrato do meia no clube.

Depois disso, o atleta é esperado na Academia de Futebol do Verdão na terça-feira (18) para realizar os exames médicos protocolares e assinar com o clube.

No começo deste ano, em uma primeira investida do Palmeiras ao Inter, o agente de Maurício procurou o Desportivo Brasil para saber sobre a possibilidade de carregar os 20% do clube do interior paulista para outra equipe. Desta vez, isso deve se concretizar. O valor, no entanto, não foi revelado.

Antes, o Inter se mostrou flexível à negociação do atleta com o mercado nacional. Entretanto, o cenário mudou, principalmente por causa da tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul no mês de maio. O Colorado estima um prejuízo de R$ 35 milhões com os danos causados às estruturas do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Há também a necessidade de arrecadar R$ 135 milhões em negociações e transferências. A janela reabre em 10 de julho.

Antes do Palmeiras, Mauricio já tinha sido alvo do Atalanta, da Itália, Charlotte, dos Estados Unidos, Bahia, através do Grupo City, Corinthians e RB Bragantino.

Atualmente, o jogador se recupera de um trauma no joelho direito. No Inter desde 2020, ele soma 176 partidas e 26 gols. Nesta temporada, Maurício fez 17 partidas com a camisa colorada, com 2 gols e 1 assistência.

