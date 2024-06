Grêmio Grêmio treina no Espírito Santo e embarca para o Ceará, onde enfrentará o Fortaleza

17 de junho de 2024

Tricolor gaúcho enfrenta o Fortaleza na quarta-feira, às 20h, na Arena Castelão, pelo Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor gaúcho enfrenta o Fortaleza na quarta-feira, às 20h, na Arena Castelão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, foi palco do treinamento do Grêmio na manhã desta segunda-feira (17). É o primeiro trabalho com foco no duelo da próxima quarta-feira (19), diante do Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, na capital cearense. O confronto é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos na partida contra o Botafogo, neste domingo (16), fizeram treino regenerativo no vestiário.

Os demais foram ao gramado e iniciaram a movimentação, com aquecimento e circuitos de exercícios físicos: dinâmicas de alongamento, abdominal e flexão, seguidas de trabalho de tração, arranque, aceleração e impulsão. Na sequência, posse de bola e pressão com apenas um toque.

Na segunda parte, o treinador Renato Portaluppi comandou um treino técnico 7×7, em uma das metades do campo e com limite de três toques na bola. No final, o ataque fez um treino de arremates de média e longa distância enquanto, do outro lado, o setor defensivo trabalhou bolas aéreas sobre a área.

A delegação Tricolor embarca em voo fretado para Fortaleza. Na manhã desta terça-feira (18) a partir das 10h, no CT do Ceará, Renato comanda o último treino antes da partida na Arena Castelão.

