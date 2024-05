Educação Mais uma vez, aulas são suspensas nas escolas de Porto Alegre e outras cidades do RS

Por Raquel Kothe | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi tomada após um alerta preventivo emitido pela Defesa Civil da Capital sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos Foto: Agência Brasil A decisão foi tomada após um alerta preventivo emitido pela Defesa Civil da Capital sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre suspendeu as aulas nas redes pública e privada nesta segunda (27) e terça-feira (28). A determinação vale para as 99 escolas próprias e 219 parceiras da rede municipal e todas as instituições de ensino privadas.

O governo do Rio Grande do Sul, de acordo com o monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, também suspendeu o retorno das atividades na rede estadual de ensino na Capital, e municípios específicos das coordenadorias: São Leopoldo (2ª CRE), Estrela (3ª CRE), Guaíba (12ª CRE), Santana do Livramento (19ª CRE), e Gravataí (28ª CRE).

Nas cidades da Região Sul, as aulas nas escolas municipais também não ocorrem nesses dois dias em razão da previsão de temporais.

A decisão em Porto Alegre foi tomada depois de um alerta preventivo emitido pela Defesa Civil Municipal sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos entre 60 e 100 km/h na Capital.

Na última sexta-feira (24), as atividades escolares já haviam sido suspensas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Ao todo, 14 escolas próprias municipais e 27 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas e registraram grandes perdas de infraestrutura durante a enchente histórica que assola a Capital. Já as escolas municipais de ensino fundamental Grande Oriente do RS e Aramy Silva permanecem atuando como abrigos temporários.

Panorama nas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.065 escolas

250 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

381.231 estudantes impactados

578 escolas danificadas com 220.791 estudantes matriculados.

57 escolas servindo de abrigo.

Escolas

Total de escolas: 2.340

Já retornaram às aulas: 1.752 (74,8%)

Ainda não retornaram: 588 (25,1%) – 233 delas ainda sem data prevista.

Estudantes

Total de estudantes: 741.831

Retornaram às aulas: 495.394 (66,8%)

Ainda não retornaram: 246.437 (33,2%) – 91.324 deles ainda sem data prevista.

Confira como estão os rios e os serviços, às 17h desse domingo (26) de acordo com o governo do Estado:

Guaíba – Porto Alegre – 4,04 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 4,75 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,40 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari – Muçum – 5,03 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí – Feliz – 3,11 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai – Uruguaiana – 8,30 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos – Laranjal – 2,35 metros 13h (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 43.646 pontos sem energia elétrica (2,2% do total de clientes);

RGE Sul: 67.500 pontos sem energia elétrica (2,2% do total de clientes);

Corsan: Serviço normalizado;

Tim: Serviço normalizado;

Vivo: 3 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: Serviço normalizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/aulas-sao-suspensas-nas-escolas-publicas-e-privadas-de-porto-alegre-em-varias-cidades-do-rs/

Mais uma vez, aulas são suspensas nas escolas de Porto Alegre e outras cidades do RS

2024-05-26