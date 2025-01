Rio Grande do Sul Chuvas no Rio Grande do Sul: governo liberou R$ 2,5 bilhões para agricultura familiar

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Ministério do Desenvolvimento Agrário divulgou balanço das medidas de apoio adotadas em 2024 Foto: Comunicação MPA Foto: Comunicação MPA

O MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) divulgou, nesta quinta-feira (09), um balanço com as medidas de apoio adotadas pelo governo federal para amenizar os impactos causados ​​pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. De acordo com a pasta, foram disponibilizados mais de R$ 2,5 bilhões para a recuperação da agricultura familiar no estado.

Esses valores tiveram como destino créditos extraordinários, descontos em dívidas, financiamento emergencial, suporte para recuperação de estradas e habitação.

Apenas para a linha de crédito emergencial, foram cerca de R$ 1,2 bilhão a serem pagos em até 10 anos, com carência de 3 anos e rebate de 30% no valor contratado – limitado a R$ 25 mil em municípios em calamidade pública; e a R$ 20 mil em municípios em situação de emergência.

Segundo o balanço, foram disponibilizados R$ 1,9 bilhão apenas para subvenções que beneficiaram mais de 80 mil mutuários, em meio a mais de 140 mil operações de crédito.

As enchentes de 2024 afetaram 96% do estado, deixando 478 municípios em estado de calamidade ou emergência; afetando, de alguma maneira, cerca de 2,3 milhões de pessoas.

Chuvas no Rio Grande do Sul: governo liberou R$ 2,5 bilhões para agricultura familiar

