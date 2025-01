Porto Alegre IPTU 2025 em Porto Alegre: normalizado o pagamento por Pix na rede bancária

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

O Pix pode ser utilizado em qualquer instituição financeira por meio do QR Code disponibilizado nas guias ou copiando o código enviado pelos canais digitais da Fazenda Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Secretaria Municipal da Fazenda informa que as dificuldades para pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de Porto Alegre via Pix nas instituições Banco do Brasil, Inter e Nubank foram sanadas. Os contribuintes já podem quitar o tributo por meio dessas instituições.

O Pix pode ser utilizado em qualquer instituição financeira por meio do QR Code disponibilizado nas guias ou copiando o código enviado pelos canais digitais da Fazenda. É importante que o contribuinte confira, antes de finalizar o pagamento, o nome do beneficiado, que deve ser o Município de Porto Alegre (CNPJ 92.963.560/0001-60).

Além desta modalidade, a Fazenda oferece a possibilidade de pagamento com código de barras nos bancos credenciados ou em casas lotéricas (até R$ 5 mil).

