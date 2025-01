Porto Alegre Programa Linda Orla Limpa e mutirão de limpeza ocorrem neste sábado no Guarujá, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Público poderá colocar seus resíduos recicláveis no Papa Resíduo Foto: Pedro Piegas/PMPA . Fotos: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quarta edição do programa Linda Orla Limpa acontece nos sábados de verão nas diversas praias de Porto Alegre. Neste sábado (11), a partir das 9h, a atividade de Educação Ambiental do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) ocorre na praia do Guarujá, na avenida Guaíba, ao lado da pista de skate.

Também será feito um grande mutirão de capina e roçada com cerca de 60 garis limpando as ruas do bairro Guarujá e a praça Zenon Simon com o auxílio de três caminhões.

“Com esta ação do Linda Orla Limpa, o DMLU pretende sensibilizar a população sobre o descarte correto e com o mutirão ajudar a recuperar este bairro tão bonito e importante para Porto Alegre e que tanto sofreu com as enchentes”, destaca o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

O estande de educação ambiental mostrará os serviços de limpeza urbana prestados pelo departamento. O espaço contará com jogos pedagógicos, maquetes que apresentam o funcionamento das unidades de triagem e exemplos de materiais recicláveis. Serão distribuídos panfletos e adesivos sobre a correta segregação dos resíduos.

Uma caminhonete será usada pela equipe de educação ambiental, que estará exposta ao lado do estande. O veículo, adesivado com uma arte lúdica, chama a atenção da população sobre a forma correta de descartar e separar os materiais.

Papa Resíduo – Destaque nas atividades anteriores, um garrafão com estrutura feita em metal também estará exposto. O público poderá colocar seus resíduos recicláveis (latinhas de alumínio, sacos, sacolas, embalagens de alimentos, garrafas PET e outros) na estrutura. O equipamento costuma chamar a atenção das crianças, que são as primeiras a jogar os materiais dentro da armação. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/programa-linda-orla-limpa-e-mutirao-de-limpeza-ocorrem-neste-sabado-no-guaruja-em-porto-alegre/

Programa Linda Orla Limpa e mutirão de limpeza ocorrem neste sábado no Guarujá, em Porto Alegre

2025-01-09