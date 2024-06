Política Chuvas no Rio Grande do Sul: Lula pede ao vice Alckmin ações para baratear eletrodomésticos da chamada “linha branca”

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Segundo a Casa Civil, o governo negocia com empresas um desconto de 15% para os eletrodomésticos vendidos no RS.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta quarta-feira (29), do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ações que permitam o barateamento de eletrodomésticos da chamada “linha branca” – como geladeira, máquina de lavar e fogão.

O petista fez a cobrança durante evento no Palácio do Planalto em que o governo anunciou novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul em razão das fortes chuvas no estado.

“As pessoas precisam do dinheiro para comprar o mínimo necessário, para comprar uma roupa, para comprar um chinelo, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira, e nós sabemos da dificuldade”, disse Lula.

“Eu já pedi para o Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca para que, neste momento no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais baratos, para que o setor também possa dar contribuição como aconteceu com o setor da carne”, completou o petista.

Em entrevista a jornalistas, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que o governo negocia um desconto de 15% na linha branca para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

“O que está se articulando agora é ver como é que a oferta desses produtos lá no comércio do Rio Grande do Sul, possa contar com o desconto de 15%, que foi o que originalmente o setor tinha discutido com o vice-presidente Geraldo Alckmin”, declarou.

Segundo Belchior, o governo havia conversado com o setor produtivo para realizar a aquisição dos aparelhos da linha branca, como fogões e geladeiras, e depois distribuí-los aos afetados pelas chuvas. Contudo, a logística de compra e distribuição se mostrou complexa.

Pedido antigo

No ano passado, antes da catástrofe gaúcha, Lula já havia sugerido a Alckmin, em uma solenidade no Palácio do Planalto, a ideia de reeditar ações que facilitaram compra de geladeiras e outros itens da linha branca.

Em 2009, durante o seu segundo mandato como presidente, Lula lançou um programa que reduziu o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre itens da linha branca.

Projeto no Congresso

Na semana passada, a Câmara aprovou um projeto que isenta microempreendedores e moradores de locais atingidos por desastres naturais de pagar o Imposto Sobre Produtos Industrializado na compra de móveis e eletrodomésticos.

O texto ainda terá de ser analisado pelo Senado para ser enviado à sanção presidencial e entrar em vigor. A isenção vale apenas para artigos produzidos no Brasil e se aplicam a: fogões de cozinha; refrigeradores; máquinas de lavar roupa; tanquinhos; cadeiras e sofás; mesas e armários.

O texto é amplo e se estende a todos os municípios mencionados em decretos de emergência ou calamidade pública, ou seja, não se destinaria apenas às cidades gaúchas.

