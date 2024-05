Rio Grande do Sul Sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha é adiado

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A nova data do sorteio será comunicada pela Secretaria Estadual da Fazenda

O sorteio de maio do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), que tradicionalmente ocorreria na última semana do mês, foi adiado. A previsão é de que o sorteio de número 140 seja realizado no início de junho. Quando houver definição, a nova data será comunicada pela Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda).

Isso ocorre porque, desde o dia 6 deste mês, em razão das inundações, vários sistemas ficaram indisponíveis devido ao desligamento dos data centers da Procergs e da Sefaz, embora o serviço de emissão e autorização de documentos fiscais eletrônicos tenha sido mantido. Com o restabelecimento dos sistemas, é necessário que seja feita uma sincronização das notas fiscais emitidas no período. Como há um grande volume de documentos, o trabalho poderá se estender por mais alguns dias.

“Precisamos esperar que isso seja concluído para que toda a base de dados do NFG esteja atualizada e sincronizada. Depois disso, poderemos definir a nova data do sorteio”, explicou o coordenador-adjunto do programa, Anderson Mantovani.

A Sefaz assegura que todas as notas emitidas com CPF durante o mês de maio foram registradas e valerão para os sorteios mensais, para o Receita Certa e para o desconto de Bom Cidadão (que dá direito a redução no valor do IPVA 2025), além de gerarem pontuação para entidades sociais. No entanto, ainda não é possível visualizá-las no site e no aplicativo do NFG devido ao trabalho de atualização operacional em andamento.

Receita da Sorte

Temporariamente, o Receita da Sorte, modalidade de prêmios instantâneos do NFG, não está realizando novos sorteios. Isso se deve também ao trabalho de sincronização. A Sefaz informará quando as premiações forem retomadas.

Os 21 prêmios de R$ 1 mil que seriam distribuídos durante a semana especial do Dia das Mães permanecem no orçamento do programa e serão ofertados futuramente.

Prazos

Ganhadores de 1.524 prêmios referentes a sorteios mensais e ao Receita da Sorte terão um período extra de 30 dias para efetuar o resgate. Outros 1.453 vencedores de diferentes modalidades, incluindo do Receita Certa, receberão prazo adicional de 90 dias para a correção de dados bancários. A data-limite para a solicitação dos valores pode ser conferida pelos cidadãos no site ou no aplicativo do NFG, clicando na aba Meus prêmios após o login.

No caso do sorteio mensal de número 137, realizado no mês de fevereiro, o prazo para resgate das premiações está mantido e termina na próxima terça-feira (4).

