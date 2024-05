Economia Desemprego no País fica estável no trimestre encerrado em abril

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A Pnad Contínua aponta que a população ocupada chegou a 100,8 milhões de pessoas Foto: Karolina Fabbris Pacheco/AEN A Pnad Contínua aponta que a população ocupada chegou a 100,8 milhões de pessoas. (Foto: Karolina Fabbris Pacheco/AEN) Foto: Karolina Fabbris Pacheco/AEN

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,5% no trimestre encerrado em abril, sem variação estatisticamente significativa em relação aos três meses anteriores, quando chegou a 7,6%, e abaixo dos 8,5% registrados no mesmo período de 2023.

Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta quarta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa é a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2014, quando o indicador estava em 7,2%.

A população desocupada, isto é, aquelas pessoas que não trabalhavam e estavam em busca de uma ocupação, ficou em 8,2 milhões, sem variação significativa na comparação trimestral, mas com redução de 9,7% (menos 882 mil desocupados) ante o mesmo trimestre móvel de 2023.

A Pnad Contínua também revelou que a população ocupada chegou a 100,8 milhões de pessoas. Mesmo sem variação significativa no trimestre, esse contingente cresceu 2,8% na comparação anual, o que equivale a mais 2,8 milhões de postos de trabalho frente ao mesmo trimestre móvel de 2023. Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 38,188 milhões, um recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

2024-05-29