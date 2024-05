Rio Grande do Sul Chuvas no RS: Caxias do Sul emite alerta para risco de rompimento de barragem

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Foto aérea do complexo Dal Bó, em Caxias do Sul Foto: Divulgação/Universidade Federal de Pelotas Foto: Divulgação/Universidade Federal de Pelotas

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) emitiu um alerta nesta quinta-feira (02) para risco de ruptura da Represa Dal Bó, localizada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Segundo informado pelo Samae, a comporta da represa está 100% aberta. Casas em frente à estrutura podem sofrer com alagamentos a qualquer momento. Por isso, a concessionária, juntamente com a prefeitura de Caxias do Sul, solicita a evacuação da área o quanto antes.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o serviço de saneamento básico, por meio de um porta-voz, garante à população que a situação na represa no momento é crítica. Segundo o comunicado, o nível da barragem está próximo ao limite, faltando cerca de 10 a 15 cm para atingir o marco máximo e a água transbordar.

De acordo com o Samae, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, secretaria de Habitação, Guarda Municipal e outros órgãos de segurança já atuam pela região alertando as famílias e auxiliando na evacuação. Engenheiros também estão presentes no município e avaliam, a todo momento, a possibilidade de rompimento da barragem por conta das fortes chuvas que afligem o Rio Grande do Sul.

