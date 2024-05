Rio Grande do Sul Governo gaúcho instala postos avançados nas regiões mais afetadas para acelerar operações de resgate

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Paralelamente, as equipes trabalharão na logística de fornecimento de doações e assistência humanitária para as pessoas desabrigadas

Por determinação do governador Eduardo Leite, o Executivo descentralizou as operações do Gabinete de Crise para três regiões do Rio Grande do Sul, que enfrentam uma situação de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas desde a madrugada de segunda-feira (29).

Os postos avançados foram estabelecidos em Santa Cruz do Sul, liderado pelo vice-governador Gabriel Souza; São Sebastião do Caí, sob o comando do secretário da Casa Civil, Artur Lemos; e Bento Gonçalves, liderado pelo chefe de gabinete do governador, coronel Euclides Maria Neto. Além disso, há representantes da Defesa Civil atuando em bases nas cidades de Candelária e Lajeado.

Com atuação transversal, envolvendo representantes de diversas secretarias, os postos avançados estão operando em articulação com o Grupo de Gestão Operacional, instalado no CMS (Comando Militar do Sul), e o Gabinete de Crise central, que se reúne diariamente na sede da Defesa Civil. Ambos os núcleos funcionam em Porto Alegre, sob liderança do governador Eduardo Leite.

Com a medida, que aproxima as autoridades da realidade local, o governo pretende acelerar o trabalho de identificação e resgate de famílias isoladas ou ilhadas nas regiões mais afetadas pelas cheias. Paralelamente, as equipes trabalharão na logística de fornecimento de doações e assistência humanitária para as pessoas desabrigadas, além de agilizar a organização dos espaços públicos que estão recebendo os desalojados.

Leite destacou que a descentralização permite que o governo tenha um conhecimento mais aprofundado das características das áreas, aumentando a eficácia das operações de salvamento e atendimento das demandas emergenciais. “Designei os pontos focais do governo para articular todos os esforços com o objetivo de resgatar as pessoas, atender às necessidades urgentes e, com a atuação descentralizada, evitar perdas de vidas”, avaliou o governador.

Vale do Rio Pardo

Desde a noite de quarta-feira (1º), o vice-governador está liderando a base instalada no CRPO (Comando Regional de Polícia Ostensiva) de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O foco inicial das ações é o resgate imediato das famílias ilhadas nas áreas próximas, estendendo-se para localidades da região Central, Centro-Serra, Quarta Colônia e Baixo Vale do Taquari.

Ainda na quarta-feira, Gabriel se reuniu com a prefeita do município, Helena Hermany, para alinhar as principais demandas locais. Na manhã desta quinta-feira (02), o vice-governador conduziu a primeira reunião do gabinete, com representantes das forças de segurança, secretarias de Estado e Exército.

Ao longo do dia, ele visitará o abrigo localizado no Ginásio Poliesportivo da cidade e se reunirá virtualmente com representantes de associações regionais. Além do atendimento às demandas prioritárias, o vice-governador e as equipes da base deverão apresentar diariamente as ações para a imprensa no final do dia, além de avisos e informativos para a população.

“Pela gravidade e abrangência das chuvas, estamos em bases regionalizadas com prioridade absoluta no resgate de pessoas que se encontram em risco”, afirmou Gabriel. Ele destacou que as condições climáticas desta quinta-feira permitiram voos com as aeronaves do governo do Estado, o que resultou em ações de salvamento nos Vales do Taquari, Paranhana, Caí, Quarta Colônia e Serra.

