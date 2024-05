Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite se reúne com o presidente Lula para articular ações emergenciais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

No encontro, Leite (E) apresentou um panorama dos efeitos do evento meteorológico e das ações de resgate em andamento Foto: Maurício Tonetto/Secom No encontro, Leite apresentou um panorama dos efeitos do evento meteorológico e das ações de resgate em andamento. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite reuniu-se na manhã desta quinta-feira (2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma equipe de ministros na Base Aérea de Santa Maria, na Região Central do Estado. Leite apresentou um panorama dos efeitos do evento meteorológico de proporções históricas que atingiu o Rio Grande do Sul e das ações de salvamento que estão em curso.

No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

“Precisamos de todos os recursos técnicos e humanos para salvar vidas neste momento. Estamos testemunhando um desastre histórico, infelizmente. Os prejuízos materiais são gigantescos, mas nosso foco neste momento são os resgates. Ainda há pessoas aguardando o socorro”, disse Leite, que destacou as dificuldades meteorológicas ainda existentes, que retardam as operações.

Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, o governador também indicou a necessidade de suporte para as operações de atendimento assim que as condições permitirem. “Vamos precisar de apoio logístico para chegar às comunidades com abastecimento e auxílio com comida e remédios”, explicou Leite. “Os apelos que faço têm a ver com a angústia que sinto diante da situação do Estado.”

Também estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, das Cidades, Jader Filho, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

2024-05-02