Notícias Cicero Lucena vence segundo turno das eleições em João Pessoa

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Atual prefeito da capital da Paraíba disputou com o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. (Foto: Divulgação)

O candidato Cicero Lucena (PP) venceu a disputa para a prefeitura de João Pessoa, com 64,91% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Marcelo Queiroga (PL) que obteve 36,09%. Aos 67 anos, este será o 4º mandato de Lucena à frente da capital paraibana.

A disputa na capital da Paraíba foi marcada por investigações sobre crimes eleitorais e pelo cabo de guerra entre esquerda e direita. Queiroga apostou no apoio de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle, enquanto Lucena recebeu a chancela de parte do PT no segundo turno, já que o partido viu seu candidato, Luciano Cartaxo, amargar o quarto lugar no primeiro turno.

A expectativa inicial era que Lucena fosse reeleito já no primeiro turno e que o candidato Luciano Cartaxo (PT) ficasse em segundo lugar. Porém, Queiroga ganhou fôlego nas intenções de voto nas últimas semanas antes da votação, passando de 3% em setembro para 16% na véspera do primeiro turno. No final, o resultado do dia 5 de outubro ficou em 49,16% dos votos válidos para Lucena contra 21,7% de Queiroga. Em terceiro ficou Ruy Carneiro (Podemos), com 16,7%, seguido de Cartaxo, com 11,77%

Ao longo da campanha, a Polícia Federal (PF) trouxe à tona uma mensagem de áudio dirigida à primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, que mostrava o líder de uma facção criminosa prometendo apoio à reeleição do atual prefeito, Cícero Lucena, seu marido.

Segundo a PF, o áudio foi gravado por Keny Rogeus Gomes da Silva, conhecido como Poeta, líder da facção criminosa Nova Okaida no bairro São José. No áudio, o criminoso cobra ainda da primeira-dama a substituição de funcionários de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que teriam sido indicados por políticos de fora de seu círculo de confiança.

Também foi alvo das operações policiais o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador reeleito Dinho Dowsley (PSD), que teve endereços vasculhados por agentes da PF. A operação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba. Os crimes investigados são os de organização criminosa, uso de violência para coagir o voto, ameaça, lavagem de dinheiro e peculato.

Perfil

Natural de São José dos Pinhais (PB), o empresário da construção civil iniciou a carreira política em 1990, quando foi escolhido vice na chapa para o governo de Ronaldo Cunha Lima. Em 1994, com o afastamento de Cunha Lima para se candidatar ao Senado, Lucena, aos 37 anos, assumiu o governo e se tornou o governador mais jovem da Paraíba.

Após sua primeira passagem pela Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena foi eleito senador, em 2006. Em 2012 havia tentado retornar à prefeitura, mas perdeu a disputa no segundo turno. Já em 2020 e em 2024 voltou a ser bem-sucedido no pleito municipal.

2024-10-27