Com o apoio de Caiado, candidato venceu a disputa contra rival apoiado por Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

Sandro Mabel (União Brasil) foi eleito em segundo turno neste domingo, 27, prefeito de Goiânia (GO) com 55,53% dos votos. A vice será a tenente-coronel Cláudia (Avante). Ele disputou o cargo com o candidato do PL, Fred Rodrigues, que ficou em segundo lugar com 44,47% dos votos válidos.

Embora tenha finalizado o 1º turno com uma diferença de quase 24 mil votos atrás de Rodrigues, Mabel conseguiu a virada em meio a racha entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente acompanhou a votação de Rodrigues nesse domingo.

A vitória consolida o domínio da direita, que comanda a capital goiana desde 2016, e já era prevista pelas pesquisas eleitorais. Na véspera do segundo turno, 26, a pesquisa Quaest mostrou Mabel à frente dos votos válidos com 54%, enquanto Rodrigues aparecia com 46%.

Desde a redemocratização, Goiânia teve 30 prefeitos eleitos, sendo a maioria pertencente a partidos mais de centro-direita. A última vez que o cargo foi ocupado por um político de esquerda foi em 2012, com a eleição de Paulo Garcia (PT). Vale ressaltar também o baixo índice de reeleição na capital. Apenas dois prefeitos –Iris Rezende Machado e Paulo Garcia– conseguiram se reeleger.

Marcado pelos altos índices de rejeição, o atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) disputou a eleição atual e não conseguiu se reeleger. O seu desempenho nas urnas foi desastroso, alcançando a sexta colocação, com 3,14 % dos votos (21.616 votos).

Após ter assumido o cargo com a morte de Maguito Vilela, que morreu no 13º dia do mandato, aos 71 anos, vítima de complicações da covid-19, seu mandato sofreu duras críticas dos moradores e dos especialistas por quase toda a sua duração. Questões como a falta de diálogo, os resultados aquém das expectativas, especialmente, em relação a gestão de gastos, foram apontados como os facilitadores para deixar Cruz de fora da seleta lista de prefeitos reeleitos na cidade.

Durante o 1º turno, Mabel, que é um empresário conhecido na cidade e ligado ao agronegócio, conquistou o eleitorado com promessas de modernização, atração de investimentos privados e uma gestão eficiente, além de contar com o apoio de Ronaldo Caiado (UB) desde o início da campanha para manter a confiança da população.

Já no 2º turno, ele focou em passar para a população o seu histórico político e longa experiência administrativa, diferencial que, segundo ele, o adversário não tinha.

Mas, apesar do duelo de forças entre Caiado e Bolsonaro e das polêmicas de Fred, a eleição de 2024 seguiu a linha eleitoral característica do estado e do município, que possuem uma base mais conservadora e que leva em consideração a economia, o setor de serviços e o agronegócio.

