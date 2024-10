Notícias Em disputa acirrada, Evandro Leite é eleito prefeito de Fortaleza

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Evandro Leitão foi o único prefeito do PT eleito em uma capital em 2024. (Foto: Divulgação)

Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza nesse domingo (27) após uma acirrada disputa com André Fernandes (PL). Somente com 99% das seções apuradas, o petista foi declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao final da apuração, Leitão teve 50,38% dos votos válidos.

O candidato André Fernandes teve 49,62%. Ao todo, foram mais de 1.420.681 de votos válidos, sendo 2,92% de votos nulos e 1,64% de votos em branco. Evandro Leitão virou a situação em relação ao primeiro turno. André Fernandes havia terminado na frente com 40,20% e Evandro com 34,33%.

A disputa foi voto a voto e, em certo momento, a diferença entre os candidatos era de apenas um voto. Com 100% das urnas apuradas, a diferença de votos entre eles foi de quase 11 mil.

Evandro Leitão foi o único prefeito do PT eleito em uma capital em 2024. A escolha do deputado estadual, recém-filiado ao PT, foi uma aposta do ministro da Educação, Camilo Santana, e deixou mais evidente, ao longo da campanha, o racha entre os irmãos Ferreira Gomes.

O senador e ex-governador Cid Gomes (PSB) entrou na campanha do petista, especialmente no segundo turno, quando a chapa de esquerda tinha o desafio de reverter uma diferença de cerca de 80 mil votos em relação ao candidato do PL, André Fernandes, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar.

Cid atuou diretamente na mobilização de prefeitos de municípios do interior que fortaleceram a campanha de Evandro em Fortaleza na reta final.

O irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, que segue no PDT, chegou a fazer declarações duras contra o candidato petista. Outras lideranças do partido ligadas ao ex-governador pedetista apoiaram publicamente Fernandes na segunda etapa da disputa municipal, entre elas, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e um grupo de vereadores da Capital ligados a Ciro.

Ciro e seus aliados, inclusive, sofreram críticas de nomes ligados à esquerda e até mesmo de correligionários pedetistas com a guinada à direita no segundo turno do pleito em Fortaleza. O prefeito José Sarto (PDT) não declarou apoio público a André Fernandes, mas secretários e outros ocupantes de cargos na gestão municipal, do PDT e de outros partidos que fazem parte da base aliada do atual prefeito, foram às ruas e às redes sociais declarar voto no candidato do PL.

A eleição em Fortaleza ganhou dimensão nacional não apenas por refletir a polarização entre PT e PL, mas também por desgastes criados no próprio PDT.

O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, ministro do Trabalho no Governo Lula, declarou apoio a Evandro Leitão no segundo turno. O presidente estadual, deputado federal André Figueiredo, chegou a se manifestar pela neutralidade, mas entrou ativamente na campanha petista, tendo participado de caminhadas e carreatas nos últimos dias de campanha nas ruas.

Nacionalmente, há uma expectativa de que seja insustentável a permanência de Ciro nos quadros do PDT, o que também poderia ter reflexos no posicionamento do grupo político do ex-ministro no Ceará.

Mobilização

Em âmbito nacional, o PT, por sua vez, deixou clara a relevância estratégica de uma vitória em Fortaleza. O presidente Lula esteve na capital cearense no dia 11 de outubro para participar de um comício, no Centro, em palanque dividido com Camilo e outras lideranças petistas e de partidos aliados.

Foi nessa data, também, que a deputada federal Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza, eleita pelo PT, fez a primeira aparição pública em apoio a Leitão. Ela ainda não havia entrado na campanha desde a derrota interna que sofreu no partido, quando, em disputa direta com Evandro, não conseguiu apoio suficiente para confirmar a quinta candidatura ao Executivo municipal.

Também estiveram em atos de apoio ao petista em Fortaleza no segundo turno o vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito reeleito de Recife, João Campos, ambos do PSB, em outras demonstrações da visibilidade nacional da disputa na capital cearense.

