Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Ex-chefe do Executivo municipal (D) tem como vice Daniela Brizolara (E). (Foto: Divulgação)

Em um segundo turno de embate entre lulismo e bolsonarismo na eleição para a prefeitura de Pelotas (Região Sul do Estado), Fernando Marroni (PT) venceu Marciano Perondi (PL) neste domingo (27) por 50,35% e 49,64% – menos de um ponto de diferença. Ele terá como vice Daniela Brizolara (Psol). “Nunca desisti de minha cidade ou do meu povo. É uma redenção”, declarou após a confirmação do resultado.

Fernando Stephan Marroni, 68 anos, é engenheiro eletricista e comando o Executivo municipal no período de 2001 a 2004. Também concorreu ao cargo em outras quatro campanhas (1996, 2004, 2008 e 2012), sem sucesso, e foi deputado estadual e federal, além de presidente da Trensurb até junho deste ano. Já Daniela Brizolara tem 53 anos e trajetória como professora primária e musicista.

O petista já havia liderado a preferência dos eleitores na primeira fase do pleito na quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul (mais de 336 mil habitantes), 39,6%. Marciano Perondi obteve 31,67%, seguido por Fernando Estima (PSDB) com 20,9%, Irajá Rodrigues (MDB) com 3,93%, Reginaldo Acunha (PDT) com 3,77 % e João Roberto Bourscheid (PCO) com 0,14%.

Já a Câmara de Vereadores de Pelotas está assim definida, desde o dia 6 de outubro: Fernanda Miranda (Psol), Marcelo Bagé (PL), Cesinha (PSB), Michel Promove (PP), Éder Blank Pataca (PSD), Marisa Protetora de Animais (PSDB), Cristiano Silva (União), Cauê (PV), Daniel Fonseca (PSD), Rafael Amaral (PP), Jurandir Silva (Psol), Tauã Ney (PSDB), Carlos Junior (PSD), Miriam Marroni (PT), Marcola (União), Arthur Halal (PP), Ivan Duarte (PT), Rafael Barriga (União), Junior Fox (PL), Paulo Coitinho (Cidadania), Antônio Peixoto (PSD).

(Marcello Campos)

