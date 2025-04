Porto Alegre Festa de lançamento da 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre ocorre neste domingo

5 de abril de 2025

Na programação, uma celebração em homenagem aos pescadores, feira de quitutes e artesanato local Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre será lançada neste domingo (06), com festa na Ilha da Pintada. As atividades ocorrem a partir das 10h, na Colônia de Pescadores Z-5, na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 1.916.

Na programação, uma celebração em homenagem aos pescadores, feira de quitutes e artesanato local, desfile de candidatos para a corte infantojuvenil da feira e atrações musicais. A partir das 12h15, ocorre o almoço com a tradicional tainha assada na taquara e acompanhamentos (por adesão).

Para chegar na Ilha da Pintada, haverá um barco com saída do Gasômetro a partir das 11h. O deslocamento também pode ser feito de ônibus, com a linha 718 Ilha da Pintada, partindo do terminal que fica junto ao Centro Popular de Compras.

A feira será realizada de 14 a 18, no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Orçamento Participativo, a Colônia de Pescadores Z-5 e Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul.

