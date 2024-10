Notícias Eduardo Pimentel é eleito o novo prefeito de Curitiba

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Pimentel foi vice-prefeito nos dois mandatos do atual prefeito Rafael Greca. (Foto: Reprodução)

Depois de um período de eleições acirradas, Curitiba escolheu, com 57,41% dos votos válidos, Eduardo Pimentel (PSD) para ser o novo prefeito de Curitiba. O candidato derrotou Cristina Graeml (PMB), que obteve 42,36%.

No 1º turno das Eleições 2024, Eduardo Pimentel teve 313.347 votos válidos, ocupando a 1ª posição entre os mais votados de Curitiba. Já a comentarista política Cristina Graeml obteve 291.523 votos no 1º turno. Ela era autointitulada candidata “direita raiz”.

Já Pimentel foi formalmente apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em uma coligação com outros sete partidos além do seu – Novo, PL, MDB, Republicanos, Podemos, Avante e PRTB. Coube a ele, nesse segundo turno, administrar a distância de sua concorrente.

As eleições de 2024 em Curitiba foram as mais acirradas do País. Segundo Karolina Roeder, cientista política e professora da Uninter, também pode se dizer que foi uma das votações mais competitivas do Brasil.

“Tivemos um contexto onde havia um político tradicional, versus uma candidata outsider, totalmente fora do campo político. Desde o começo das eleições, a gente já via que não tinha nada definido. Tínhamos quatro candidatos inicialmente empatados desde o início do primeiro turno, um grau de indecisão muito grande também, nós tínhamos muitos indecisos em Curitiba, um dos maiores índices do Brasil entre as capitais”

Perfil

Aos 40 anos de idade, Eduardo Pimentel é curitibano e atual vice-prefeito da capital. Ele foi lançado como candidato à prefeitura pelo Partido Social Democrático (PSD).

Formado em Administração, Pimentel é atualmente o vice-prefeito de Curitiba e já ocupou os cargos de Secretário de Estado das Cidades e Secretário Municipal de Obras na Prefeitura da capital. Ao longo da carreira, também foi diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba, diretor agrocomercial das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasas) e subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná.

Durante a campanha, a candidatura dele contou com apoio do governador do estado, Ratinho Junior, e dos partidos Novo, Partido Liberal (PL), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Republicanos, Podemos (Pode), Avante e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Em 2010, o político disputou a eleição para deputado estadual, mas ficou na suplência. Sua carreira política inclui cargos como diretor da Casa Civil, da Fundação Cultural de Curitiba e das Centrais de Abastecimento do Paraná. Pimentel também foi secretário municipal de Obras.

Segundo a declaração de bens de Eduardo Pimentel ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato tem R$ 2.260.443,06 em bens declarados. A maioria diz respeito a aplicações em contas bancárias. Também tem um Ford Focus 2013 e um apartamento em Curitiba.

