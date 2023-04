Esporte Ciclismo: Capela de Santana sediará a segunda etapa do Campeonato Estadual de Meio-Fundo

Por Marcelo Warth | 16 de abril de 2023

Promovida pela Liga Gaúcha de Ciclismo, a prova reunirá atletas de todo o Estado Foto: Freepik Promovida pela Liga Gaúcha de Ciclismo, a prova reunirá atletas de todo o Estado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A LGC (Liga Gaúcha de Ciclismo) realizará no próximo domingo (23), em Capela de Santana, no Vale do Rio Caí, a segunda etapa do Campeonato Estadual de Meio-Fundo.

O evento reunirá atletas de todo o Estado, entre eles Rafael Rosa, que foi campeão da modalidade em 2019, antes da pandemia de coronavírus.

Depois da prova, a LGC prestará uma homenagem ao 2° Pelotão da 3° Companhia do 25° BPM (Batalhão de Polícia Militar) pelo apoio da corporação à prática do ciclismo no Rio Grande do Sul.

“Só estamos conseguindo realizar esses eventos pelo Estado graças à Brigada Militar”, disse o presidente da entidade, Gilmar Zenger.

A primeira etapa do Campeonato Estadual de Meio-Fundo foi realizada em São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí, no dia 26 de março.

2023-04-16