Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades Foto: Corpo de Bombeiros de Carazinho As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades (Foto: Corpo de Bombeiros de Carazinho) Foto: Corpo de Bombeiros de Carazinho

Um homem de bicicleta morreu após ser atropelado na ERS-142, em Carazinho, no Norte do Estado, na manhã deste sábado (04). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima – identificada como Cleomar Onofre – seguia de bicicleta no sentido Carazinho e Não-me-Toque quando foi atingida pelo carro.

Após o choque com o carro, o ciclista não resistiu e acabou morrendo no local do acidente. Com a batida entre o automóvel e a bicicleta, o veículo saiu da estrada e acabou capotando.

O motorista do carro e o passageiro foram encaminhados em estado estável para um hospital da cidade. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

