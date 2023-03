Rio Grande do Sul UFRGS abre chamados para vagas remanescentes nos cursos de graduação

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os candidatos devem acompanhar os seus próprios editais de chamamento e manual de seu processo seletivo Foto: Divulgação/UFRGS Os candidatos devem acompanhar os próprios editais de chamamento, edital e manual do candidato de seu processo seletivo (Foto: Divulgação/UFRGS) Foto: Divulgação/UFRGS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) abriu neste sábado (04) até a próxima sexta-feira (10) o chamamento para vagas remanescentes para os cursos de graduação. As listagens são para o vestibular de 2023 e também para as vagas de outros processos seletivos: Sistema de Seleção Unificada, Processo Seletivo Adicional 2022/2 e Vestibular 2022.

A lista foi divulgada nesta sexta-feira (03), e o envio dos documentos obrigatórios deverá ser feito pelo portal do candidato até as 23h59min da sexta-feira da semana que vem.

Os candidatos devem acompanhar os seus próprios editais de chamamento e manual de seu processo seletivo. Para o vestibular do ano de 2023, novas listagens de chamamentos estão previstos para 15 de maio. A divulgação será no site da Pró-reitoria de Graduação.

Para os processos seletivos realizados no ano de 2022 não estão mais previstos chamamentos. A lista completa pode ser acessada no site da UFRGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ufrgs-abre-chamados-para-vagas-remanescentes-nos-cursos-de-graduacao/

UFRGS abre chamados para vagas remanescentes nos cursos de graduação