Porto Alegre Ciclo de filmes do diretor francês Jean-Luc Godard é destaque na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Mostra destaca cinco longa-metragens do cineasta mais inovador do país europeu. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico de Porto Alegre,. a Cinemateca Capitólio exibe até o dia 30 de julho um ciclo de cinco longas-metragens do diretor francês Jean-Luc Godard (1930-2022) lançados na década de 1960. A mostra conta com o apoio da Aliança Francesa e da Embaixada do país europeu.

Godard é considerado por muitos como o maior inovador do moderno cinema de seu país. A seleção de filmes inclui obras-primas como “A Chinesa” (1967), com projeção às 19h deste sábado (22), seguida de sessão comentada pelos críticos Enésas de Souza e Juliana Costa.

A mostra também destaca a versão integral de uma série temática sobre a História do Cinema, produzida por emissora parisiense no período de 1988 a 1998. Esses e outros títulos da programação podem ser conferidos no site capitolio.org.br. Confira, a seguir, as próximas datas e horários reservados às “fitas” de Godard.

Quinta-feira (20), 19h

– “O Demônio das Onze Horas” (1965). Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) está entediado com a sociedade parisiense. Certa noite, ele deixa a esposa em uma festa e volta sozinho para casa, onde encontra uma antiga amiga, Marianne Renoir (Anna Karina), trabalhando como babá dos seus filhos. No dia seguinte, ele aceita fugir com a bela para o Mediterrâneo, mas a viagem não será nada fácil.

Sexta-feira (21), 19h

– “Alphaville” (1965). O agente Lemmy Caution (Eddie Constantine) chega a Alphaville, cidade futurista comandada por uma inteligência artificial que ele precisa destruir. Caution também deve libertar Natasha von Braun (Anna Karina) daquele lugar, onde palavras como “amor” e “por quê?” foram proibidas.

Sábado (22), 19h

– “A Chinesa” (1967). Um grupo de quatro jovens passa o verão em um apartamento emprestado. Depois de estudar o crescimento do comunismo na China, eles decidem iniciar sua própria revolução, nem que para isso seja necessário recorrer à violência.

Domingo (23), 19h

– “Acossado” (1960). Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) é um criminoso obcecado por Humphrey Bogart. Após roubar um carro e atirar em um policial, ele vai para Paris, onde conhece Patricia Franchini (Jean Seberg), uma garota americana que vende jornais na Champs-Élysées. Poiccard tenta persuadi-la a fugir com ele para a Itália, sem lhe contar que é um foragido. Longa de estreia de Godard, trata-se do marco inaugural do movimento “Nouvelle Vague”.

Terça-feira (25), 19h

– “O Desprezo” (1963). Na Itália, uma equipe de cinema, sob direção de Fritz Lang, está rodando um filme baseado na “Odisseia” de Homero. Camille (Brigitte Bardot) é casada com Paul (Michel Piccoli), um escritor contratado pelo produtor norte-americano Jeremy (Jack Palance) para escrever o roteiro por 10 mil dólares.

(Marcello Campos)

2023-07-19