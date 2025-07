Geral Ciclone extratropical provoca ventania no Centro-Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O ciclone extratropical que atua na costa do Rio Grande do Sul vai impulsionar uma massa de ar frio para o Centro-Sul do Brasil até esta terça-feira (29). (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O ciclone extratropical formado na costa do Rio Grande do Sul, que provocou fortes rajadas de vento nessa segunda-feira (28) na Região Sul, vai impulsionar uma massa de ar frio para o Centro-Sul do Brasil até esta terça-feira (29). Os dados foram divulgados pela MetSul Meteorologia.

O ciclone manteve o tempo instável nos três Estados da região nessa segunda-feira, com pancadas de chuva de intensidade moderada. Foram registrados ventos fortes, com rajadas entre 50 e 70 quilômetros por hora (km/h) no Rio Grande do Sul. No leste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná, os ventos chegaram a 90 km/h.

O ciclone também atingiu o Sudeste. No início da manhã, choveu e ventou forte em São Paulo, com o registro da queda de uma árvore sobre um carro, na zona leste da capital paulista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nessa segunda um alerta laranja, que indica perigo, para ocorrência de vendaval no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e parte do Paraná, com ventos variando entre 60 e 100 km/h.

Havia ainda um alerta laranja para ventos costeiros, cobrindo a região do litoral desde o Paraná, passando por São Paulo, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Esse alerta está em vigor até o fim de terça-feira (29). Em razão das áreas de instabilidade, o Inmet aponta a possibilidade de queda de granizo, especialmente em regiões serranas.

“Amanhã (29), com o distanciamento do ciclone para águas mais profundas e a incursão do sistema frontal pelo Espírito Santo e Minas Gerais, as instabilidades diminuem e a massa de ar frio avança pela faixa que abrange desde a Região Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo e sul de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. São esperadas geadas isoladas no sul do país a partir da madrugada de terça-feira (29), as quais se intensificam na quarta-feira (30), na Região Sul, e que também passam a ocorrer de forma isolada em áreas do leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul”, informou o Inmet.

Não é uma massa de ar frio tão forte quanto as duas que ingressaram na segunda metade de junho, as mais intensas de 2025, mas será responsável por provocar tempo invernal.

A massa de ar frio foi responsável no fim de semana por grandes nevadas em diversos pontos do Sul da Argentina, especialmente em Neuquén, com bloqueios de estradas pela neve e acidentes com vítimas fatais.

As madrugadas mais frias no RS devem ser as desta terça-feira, da quarta e quinta-feira. Grande parte das cidades do Sul do Brasil terá marcas abaixo dos 10ºC durante a noite e muitas cairão abaixo dos 5ºC.

Os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul devem ter as menores mínimas nas madrugadas de terça, quarta e quinta, que podem descer a -5ºC ou -6ºC no lado catarinense na quarta, esperando-se aumento das mínimas a partir de quinta.

Em Porto Alegre, as madrugadas de amanhã a quinta serão as mais frias com a da quarta apresentando as menores temperaturas. Pode fazer até 5ºC no Sul da cidade e entre 7ºC e 9ºC na maioria dos bairros.

A MetSul Meteorologia não descarta a possibilidade de precipitação invernal (chuva congelada e/ou neve) na região de maior altitude dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul.

Massa polar

Já de acordo com a Defesa Civil gaúcha, uma massa de ar frio de origem polar traz declínio acentuado das temperaturas e também frio intenso em algumas áreas do Rio Grande do Sul entre esta terça (29) e a quinta-feira (31). Com isso, há condições para geadas pontuais e mínimas negativas em áreas isoladas do Estado.

Com o avanço do ar frio, as temperaturas mínimas na terça-feira (29) variam entre 1° e 11°C na maioria das regiões gaúchas, com possibilidade de geadas pontuais no Oeste, Campanha, Centro-Norte e Missões. As máximas ficam em torno de 10°C a 17°C, com chance de valores abaixo dos 8°C no Nordeste gaúcho. À noite, as temperaturas entram em declínio principalmente na Serra e no Nordeste.

Na quarta-feira (30), a massa de ar frio ganha força e as mínimas variam entre -2 e 7°C, com geadas que se concentram mais na metade Norte do Estado. À tarde, as máximas ficam em torno de 10°C a 17°C.

Na quinta-feira (31), as mínimas variam entre 0°C e 12°C, com geadas isoladas no Centro, Vales, Norte, Serra e em pontos altos do Sul gaúcho. Já as máximas voltam a ficar um pouco mais altas em comparação aos dias anteriores, oscilando entre 17°C e 23°C. A tendência é que, na sexta-feira (01), as temperaturas mínimas variem entre 5°C e 15°C na metade Leste, enquanto na metade Oeste, fiquem entre 13°C e 19°C. À tarde, as máximas oscilam de 20°C a 27°C, segundo a Defesa Civil do RS.

