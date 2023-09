Rio Grande do Sul Ciclone no RS: 46 desaparecidos e ao menos 41 pessoas morreram

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Maioria dos casos é registrada na região do Vale do Taquari. Foto: Defesa Civil/RS Maioria dos casos é registrada na região do Vale do Taquari. (Foto: Defesa Civil/RS) Foto: Defesa Civil/RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 41 mortes no Rio Grande do Sul. Confira abaixo o balanço da Defesa Civil até as 12h deste sábado (9) sobre as ações de resgate nas localidades atingidas.

Óbitos: 41

Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 15

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 46

Lajeado: 8

Arroio do meio: 8

Muçum: 30

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 87



Desabrigados: 3.193

Desalojados: 8.256

Afetados: 147.341

Feridos: 223

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ciclone-no-rs-46-desaparecidos-e-ao-menos-41-pessoas-morreram/

Ciclone no RS: 46 desaparecidos e ao menos 41 pessoas morreram

2023-09-09