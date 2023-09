Rio Grande do Sul Sobe para 48 o número de mortes causadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

O óbito contabilizado nesta sexta-feira (15) refere-se a uma idosa do município de Roca Sales. Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini O óbito contabilizado nesta sexta-feira (15) refere-se a uma idosa do município de Roca Sales. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 48 mortes no Rio Grande do Sul. O óbito contabilizado nesta sexta-feira (15) refere-se a uma idosa do município de Roca Sales que estava hospitalizada e faleceu. A força da correnteza impediu seus filhos de chegarem até ela, enquanto a cidade enfrentava uma inundação sem precedentes, com o Rio Taquari subindo cerca de 13 metros.

Óbitos: 48

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 9

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 103

Desabrigados registrados: 4.898

Desabrigados no momento: 1.426

Desalojados: 20.969

Afetados: 357.201

Feridos: 943

