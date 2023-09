Inter Técnico Eduardo Coudet sai em defesa do goleiro do Inter após falha

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Camisa 1 falhou ao tentar dominar um recuo de Mercado Foto: Ricardo Duarte/Inter Camisa 1 falhou ao tentar dominar um recuo de Mercado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O goleiro Keiller voltou a falhar na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. O substituto de Sérgio Rochet foi criticado por torcedores nas arquibancadas do estádio Beira-Rio, mas recebeu o respaldo do técnico Eduardo Coudet. O treinador prometeu recuperar não só o goleiro, mas também De Pena.

O goleiro recebeu a oportunidade porque Sergio Rochet estava à serviço da seleção do Uruguai. O camisa 1 teve dificuldades com o campo molhado. O goleiro cometeu dois erros no primeiro tempo antes da falha derradeira.

“Às vezes acontecem essas coisas. Só posso pedir ao torcedor… Conheço o clube e às vezes somos muito definitivos para cima ou para baixo. Jogadores cometem erros, mas precisamos de todo o grupo. Hoje aconteceu com Keiller, mas pegou duas bolas importantes”, disse Coudet.

O treinador argentino aproveitou entrevista para lembrar a situação de Carlos De Pena. O meia não manteve o mesmo padrão de atuações em 2023 e perdeu espaço no clube gaúcho. Contra o São Paulo, ficou no banco de reservas, mesmo com os sete desfalques na equipe.

“Com De Pena, o torcedor ficou encantando quando chegou aqui. Podemos recuperar. Temos que trabalhar, mas quando recebem apoio, é muito mais fácil. Estamos fechados como grupo e vamos ajudar quem comete erros”, completou o treinador.

