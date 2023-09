“O que temos visto é uma avalanche de postagem nas redes sociais, sem a menor preocupação com a verdade e, em muitos casos, com a clara intenção de apresentar um fato distorcido para propositadamente manipular a informação, aniquilar reputações que podem prejudicar a imagem de uma pessoa, de uma instituição pública ou de uma empresa. Nesse contexto, entra a importância da atuação das agências de checagem”, afirmou.

Zanin defendeu também a importância do jornalismo para defesa da democracia. “Sabe-se que o jornalismo desempenha um papel fundamental na defesa da democracia e liberdades individuais, pois auxilia a sociedade a tomar decisões na vida política e social do país. Assim, todos lutamos por uma imprensa livre que traga sempre a verdade do relato dos fatos, que apresente sempre críticas sobre assuntos do mundo, mas que não seja utilizado como ferramenta de propagação de mentiras, as famosas fake news”, afirmou o ministro.