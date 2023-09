Rio Grande do Sul Ciclone no RS: prioridades do governo gaúcho são a busca por desaparecidos e a reconstrução de cidades do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Vice-governador Gabriel Souza trabalha em gabinete improvisado no Vale do Taquari. (Foto: Rodrigo Ziebell Ascom/GVG)

Com gabinete improvisado em Encantado (Vale do Taquari) para acompanhar o andamento dos trabalhos em cidades da região devastadas pelos efeitos do ciclone da semana passada, o vice-governador gaúcho Gabriel Souza fez nesta segunda-feira (11) um balanço das ações do Executivo estadual. Ele também ressaltou as duas prioridades no momento: a busca por desaparecidos e a reconstrução das cidades da região.

Souza iniciou os trabalhos durante a manhã em um espaço cedido pelo prefeito Jonas Calvi. Na agenda, uma série de reuniões de alinhamento e organização de operações e um detalhamento por meio de coletiva de imprensa.

O primeiro compromisso no município foi acompanhado das forças de segurança que permanecem desde a semana passada na região. Ele declarou: “A Polícia Civil trabalha para consolidar o número de desaparecidos, que esperamos divulgar oficialmente em breve. O Corpo de Bombeiros prossegue com uma varredura na região e localizar essas pessoas é prioridade”.

Retomada das aulas

Uma boa notícia foi anunciada pelo vice-governador no final do dia. A Escola Estadual de Ensino Médio do município de Colinas retoma suas aulas nesta terça-feira (12): “Assim começamos a restabelecer a vida normal dos municípios. Não mediremos esforços para que as aulas voltem o quanto antes e esperamos anunciar o retorno em mais estabelecimentos nos próximos dias”.

Para isso, estão sendo verificadas questões como garantia de transporte escolar, condições das escolas, mobiliários e recursos humanos. A limpeza das instituições de ensino está sendo feita por 50 apenados conduzidos pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). O mesmo grupo deve ser encaminhado para ajudar na limpeza das vias urbanas dos municípios.

O vice-governador destacou, ainda, ações como a contabilização de pessoas alojadas em abrigos e a verificação da necessidade de que sejam incluídas em programas sociais. Ainda segundo ele, por determinação do governador Eduardo Leite, esse trabalho tem como meta dar mais agilidade aos procedimentos de apoio aos gaúchos afetados, além de indicar números mais adequados e fiéis à realidade da região.

Nesta terça-feira, Souza começa o dia em Cruzeiro do Sul, onde se encontrará com famílias de desalojados. Ele também visitará os bairros Navegantes e Porto 15, de Encantado, atingidos pela água, e participará de uma série de reuniões. Depois visitará Lajeado, percorrendo locais comio o centro de distribuição de doações.

RS em alerta

O vice-governador destacou, durante encontro com a imprensa, que Estado permanece em alerta diante da previsão de retorno dos altos volumes de chuva e de temporais nos próximos dias, sobretudo na Metade Sul do mapa gaúcho.

De acordo com boletim da Sala de Situação coordenada pela Defesa Civil e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ao longo desta semana há risco de “tempo severo” em grande parte das regiões.

Os volumes de chuva podem variar de 100 a 200 milímetros nas regiões Sul, Campanha, Oeste, Centro, Sudeste, Leste e Noroeste. Em alguns pontos, a precipitação pode inclusive ultrapassar 250 milímetros. Também é considerada alta a chance de granizo, descargas elétricas e vento forte.

Doações via pix

O governo do Estado criou, no Banrisul, a conta “SOS Rio Grande do Sul”, destinada a receber doações em dinheiro de quem quiser ajudar as vítimas das enchentes. A chave pix é o número de CNPJ 92.958.800/0001-38, já está disponível para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial.

(Marcello Campos)

