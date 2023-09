Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ainda tem 46 desaparecidos em cidades atingidas pelo ciclone

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Estatística também menciona quase mil feridos. (Foto: Divulgação/Defesa Civil-RS)

Boletim atualizado pela Defesa Civil estadual na noite desta segunda-feira (11) informa que 46 gaúchos continuam desaparecidos em três cidades atingidas pelo ciclone na semana passada, todas no Vale do Taquari. São 30 pessoas em Muçum, oito em Lajeado e outras oito em Arroio do Meio. O contingente de mortos também permanece inalterado (46), assim como o número de feridos (924).

Durante encontro com a imprensa nesta segunda-feira, o vice-governador Gabriel Souza destacou: “A Polícia Civil trabalha para consolidar o número de desaparecidos, que esperamos divulgar oficialmente em breve. O Corpo de Bombeiros prossegue com uma varredura na região e localizar essas pessoas é prioridade”.

A estatística detalha, ainda, 3.130 pessoas resgatadas, 4.794 desabrigadas e 20.498 desalojadas. Ao todo, 340.928 moradores do Estado foram afetados de alguma forma em 96 municípios.

Ao menos 92 das 497 prefeituras gaúchas decretaram estado de calamidade pública por causa dos eventos climáticos deste mês. A lista foi ampliado nas últimas horas com a inclusão de 13 municípios.

Perdas humanas

– Muçum: 16.

– Roca Sales: 11.

– Cruzeiro do Sul: 5.

– Lajeado: 3.

– Estrela: 2.

– Ibiraiaras: 2.

– Bom Retiro do Sul: 1

– Colinas: 1.

– Encantado: 1.

– Imigrante: 1.

– Mato Castelhano: 1.

– Passo Fundo: 1.

– Santa Tereza: 1.

Novas ocorrências

O Estado permanece em alerta diante da previsão de retorno dos altos volumes de chuva e de temporais nos próximos dias. Segundo ele, o alerta vale sobretudo para a Metade Sul do mapa gaúcho.

De acordo com boletim da Sala de Situação coordenada pela Defesa Civil e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ao longo desta semana há risco de “tempo severo” em grande parte das regiões.

Os volumes de chuva podem variar de 100 a 200 milímetros nas regiões Sul, Campanha, Oeste, Centro, Sudeste, Leste e Noroeste. Em alguns pontos, a precipitação pode inclusive ultrapassar 250 milímetros. Também é considerada alta a chance de granizo, descargas elétricas e vento forte.

Como ajudar via pix

O governo do Estado criou, no Banrisul, a conta “SOS Rio Grande do Sul”, destinada a receber doações em dinheiro de quem quiser ajudar as vítimas das enchentes. A chave pix é o número de CNPJ 92.958.800/0001-38, já está disponível para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial.

(Marcello Campos)

