Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Frio deve ser mais forte entre terça-feira e quinta-feira Foto: Arquivo/PMPA (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

O ciclone extratropical que atua na costa do Rio Grande do Sul com rajadas de vento fortes e localmente até muito intensas acima de 100 km/h vai impulsionar uma massa de ar frio para o Centro-Sul do Brasil até esta terça-feira (29). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (28) pela MetSul Meteorologia.

Não é uma massa de ar frio tão forte quanto as duas que ingressaram na segunda metade de junho, as mais intensas de 2025, mas será responsável por provocar tempo invernal.

A massa de ar frio foi responsável no fim de semana por grandes nevadas em diversos pontos do Sul da Argentina, especialmente em Neuquén, com bloqueios de estradas pela neve e acidentes com vítimas fatais.

As madrugadas mais frias no RS devem ser as desta terça-feira, da quarta e quinta-feira. Grande parte das cidades do Sul do Brasil terá marcas abaixo dos 10ºC durante a noite e muitas cairão abaixo dos 5ºC.

Os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul devem ter as menores mínimas nas madrugadas de terça, quarta e quinta, que podem descer a -5ºC ou -6ºC no lado catarinense na quarta, esperando-se aumento das mínimas a partir de quinta.

Em Porto Alegre, as madrugadas de amanhã a quinta serão as mais frias com a da quarta apresentando as menores temperaturas. Pode fazer até 5ºC no Sul da cidade e entre 7ºC e 9ºC na maioria dos bairros.

A MetSul Meteorologia não descarta a possiblidade de precipitação invernal (chuva congelada e/ou neve) na região de maior altitude dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul.

2025-07-28