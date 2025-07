Porto Alegre EPTC fiscaliza mais de 25 mil veículos com radar portátil entre os dias 21 e 27 de julho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O caso mais extremo foi o de um carro trafegando a 125 quilômetros por hora na avenida Edvaldo Pereira Paiva Foto: Gustavo Roth/PMPA O caso mais extremo foi o de um carro trafegando a 125 quilômetros por hora na avenida Edvaldo Pereira Paiva, (Foto: Gustavo Roth/PMPA) Foto: Gustavo Roth/PMPA

Durante a Operação Radar realizada entre os dias 21 e 27 de julho, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) flagrou veículos em alta velocidade em importantes vias de Porto Alegre. O caso mais extremo foi o de um carro trafegando a 125 quilômetros por hora na avenida Edvaldo Pereira Paiva, no KM 5 no sentido Centro-bairro, quase o dobro do limite permitido na via.

Outras velocidades elevadas também foram registradas durante a ação: uma motocicleta a 119 quilômetros por hora e outra a 114 quilômetros por hora, ambas na avenida Ipiranga, na altura do número 8859. Já na avenida Assis Brasil, nº 8787, uma moto foi flagrada a 111 quilômetros por hora. Outro flagrante ocorreu na rua Pereira Franco, onde um carro passou a 105 quilômetros por hora na altura do número 366.

No total, foram realizadas 80 operações com radares portáteis, fiscalizando 25.264 veículos. Onze infrações gravíssimas por excesso de velocidade acima de 100 quilômetros por hora foram registradas. Esse tipo de conduta é passível de multa no valor de R$ 880,41 e pode levar à suspensão do direito de dirigir.

Os pontos de fiscalização são definidos a partir de estudos técnicos, considerando o histórico de sinistros e o comportamento do tráfego. O mapa interativo com a localização dos equipamentos de medição de velocidade, incluindo os portáteis (radares móveis), os fixos redutores (lombadas eletrônicas) e os fixos controladores (pardais), pode ser consultado no portal EPTC Transparente.

As informações sobre os radares também são compartilhadas com o aplicativo Waze, com o ícone de polícia, a descrição “radar móvel” e a indicação da velocidade máxima permitida. As localizações e os estudos técnicos estão disponíveis nos canais oficiais da prefeitura.

