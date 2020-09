Celebridades Cid Moreira celebra 93 anos com bolo em casa

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Veterano do jornalismo brasileiro comemora idade com bolo red velvet e a mulher, Fátima Sampaio Foto: Reprodução/Instagram Veterano do jornalismo brasileiro comemora idade com bolo red velvet e a mulher, Fátima Sampaio. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cid Moreira completou 93 anos nesta terça-feira (29) e a data foi celebrada em casa, com sua mulher, Fátima Sampaio, com quem está desde o ano 2000. De blusão azul-marinho, o veterano jornalista, que esteve por quase 27 anos à frente do Jornal Nacional, ganhou um bolo red velvet, com frutas vermelhas.

O momento em que Cid come o bolo foi compartilhado em seu Instagram – o jornalista é sucesso na rede social, onde tem quase 900 mil seguidores. Nos comentários do post, ele recebeu parabéns, votos de saúde e pedidos para que volte ao ar – em dezembro o jornalista vai lançar um webrádio chamada Conhecer.

