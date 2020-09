Celebridades Rodrigo Faro posa em casa e porta gigante rouba a cena

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mansão do apresentador foi motivo de surpresa e piadas na internet Foto: Reprodução/Instagram Mansão do apresentador foi motivo de surpresa e piadas na internet. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rodrigo Faro compartilhou um clique na frente de sua mansão em Alphaville, na grande São Paulo, mas foi o tamanho da porta que chamou a atenção dos internautas.

O apresentador brincou na legenda ao escrever “Depois de gravar o dia todo, partiu Festa do Japa…Japacama!!!!!”, mas os comentários ficaram lotados foi de opiniões sobre a portal gigante.

“Tá mau de porta né, meu filho”, comentou um internauta. “Eu fico imaginando se tua porta é desse tamanho, imagina o quarto”, escreveu outro.”Não tinha uma portinha maior, não?”, brincou um terceiro.

A casa onde Rodrigo mora com a mulher, Vera Viel, e as três filhas, Clara, Maria e Helena, é cheia de detalhes impressionantes. Em seu quintal, por exemplo, tem uma piscina no maior estilo resort, com direito a cachoeira, pedras e até uma pequena ilha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades