Mundo Cidade chinesa da região portuária prepara testes em massa para detectar coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os testes serão conduzidos em cinco distritos "dentro de três dias" e em toda a cidade "dentro de cinco dias" Foto: Reprodução Os testes serão conduzidos em cinco distritos "dentro de três dias" e em toda a cidade "dentro de cinco dias". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A China anunciou, nesta segunda-feira (12), testes massivos de coronavírus em uma cidade portuária de 9 milhões de habitantes, após detectar um pequeno surto.

Em Qingdao, no nordeste da China, com 9,4 milhões de habitantes, seis casos de Covid-19 foram confirmados no domingo (11), levando as autoridades a anunciar os primeiros testes em massa em meses.

Ao contrário de muitas partes do mundo, onde ainda há confinamentos e um elevado número de casos, o vírus está amplamente sob controle na China, onde apareceu pela primeira vez em dezembro do ano passado.

Os testes serão conduzidos em cinco distritos “dentro de três dias” e em toda a cidade “dentro de cinco dias”, disse, em comunicado, a comissão municipal de saúde de Qingdao, embora não tenha fornecido um número preciso de quantas pessoas serão testadas.

A China tem grande capacidade para fazer testes rápidos e, ao meio-dia desta segunda (no horário chinês), a comissão de saúde disse que mais de 277 mil pessoas já haviam sido examinadas em Qingdao, com nove resultados positivos.

Em junho, grandes áreas de Pequim foram submetidas a testes massivos depois que a cidade de mais de 20 milhões de pessoas detectou casos ligados a um mercado de alimentos. Na semana passada, centenas de milhões de chineses viajaram pelo país por ocasião do feriado Golden Week. A economia chinesa voltou a crescer graças aos testes rápidos e aos confinamentos que conseguiram conter a segunda onda do vírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo