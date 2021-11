Mundo Cidade chinesa oferece recompensa por pistas sobre a origem de surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Autoridades da cidade de Heihe, na fronteira com a Rússia, vão dar 100 mil yuans (quase R$ 90 mil) a quem ajudar com informações Foto: Reprodução Autoridades da cidade de Heihe, na fronteira com a Rússia, vão dar 100 mil yuans (quase R$ 90 mil) a quem ajudar com informações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma cidade na China, na fronteira com a Rússia, está oferecendo quase R$ 90 mil a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local de Covid-19, como parte de uma “guerra popular” contra o coronavírus.

O governo chinês diz ter registrado 43 casos locais nesta terça-feira (09), em 20 províncias e regiões, em um pequeno foco da doença provocado pela variante delta. Enquanto diversos países flexibilizam as medidas restritivas com o avanço da vacinação, a China mantém sua estratégia de “Covid zero”, que confina cidades inteiras e testa milhões de pessoas após o registro de poucos casos.

Autoridades da cidade de Heihe, na fronteira com a Rússia, vão dar 100 mil yuanes (cerca de US$ 15,5 mil ou quase R$ 90 mil) a quem ajudar com informações. “Para detectar a fonte deste surto do vírus o mais rápido possível e detectar a cadeia de transmissão é necessário travar uma guerra popular de prevenção epidêmica e controle”, diz o governo municipal.

Autoridades locais alertaram que o contrabando, a caça ilegal e a pesca na fronteira devem ser reportados imediatamente e pediram às pessoas que compram produtos importados on-line devem “esterilizá-los imediatamente” e enviá-los para testes.

Heihe é separada da cidade russa Blagovechchensk pelo rio Amur, e o país vizinho é um dos mais afetados pela pandemia atualmente. Com a nova onda de contágios no país, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e regras mais rígidas para viagens internas foram impostas.

Todos os 1,6 milhão de habitantes da cidade foram confinados e estão sendo testados, o transporte público foi suspenso e nenhum veículo pode sair da cidade.

