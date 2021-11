Polícia Traficante é preso com um balde de crack em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Cerca de um quilo da droga foi encontrado Foto: Polícia Civil/Divulgação Cerca de um quilo da droga foi encontrado. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um balde de crack foi apreendido pelos agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil durante ação nesta segunda-feira (08), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Cerca de um quilo da droga foi encontrado.

Um traficante, de 22 anos, foi preso em flagrante. Os policiais civis apuraram que ele realizava entregas do entorpecente com o balde na região. O indivíduo já tem antecedentes criminais por atos infracionais análogos a homicídio e a roubo a estabelecimento comercial.

