Rio Grande do Sul Cidade da Advocacia 2024: maior evento da história da OAB-RS começa nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento será no Cais Embarcadero e marcará a retomada do local, depois das inundações de maio. (Foto: Fabiana Marcon/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Cidade da Advocacia 2024 será realizada desta terça-feira (13) até sábado (17) de agosto, no Cais Embarcadero, no Centro Histórico de Porto Alegre. Considerado o maior evento da história da advocacia do Rio Grande do Sul, a Cidade precisou ter sua data alterada devido às inundações que atingiram o Estado no mês de maio.

Com expectativa de receber 20 mil advogados, o evento é completamente gratuito e terá mais de 300 palestrantes, espaço de coworking, oficinas e atividades culturais. A empresária e ex-jurada do Shark Tank Brasil Camila Farani, o ex-jogador de futebol Tinga, a professora, escritora e filósofa Lúcia Helena Galvão, o neurologista Pedro Neuro e o radialista Porã são alguns dos destaques da programação.

No evento haverá o primeiro espaço multiuso imersivo do Brasil, considerado a grande estrela da Cidade da Advocacia e reúne conteúdos digitais, interatividade e entretenimento em um só lugar.

Com palestras simultâneas em três salas e sistema de rádios que captam diferentes canais de áudio, o palco principal comporta uma plateia de 300 pessoas.

Outros dois palcos, com capacidade de 80 pessoas cada, podem ser convertidos em um só local com plateia para até 600 pessoas.

Além disso, o evento terá a inédita Praça do Futuro, um espaço destinado à inovação, à tecnologia e às empresas que estão construindo o futuro da advocacia.

“A Cidade da Advocacia 2024 será ainda mais simbólica justamente pela retomada do nosso Estado após as inundações. Estamos prontos para receber a advocacia gaúcha e fazer desse o maior evento da Ordem em seus 92 anos de história”, garantiu o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia.

Realizada no Cais Embarcadero, a Cidade marcará a retomada do local – atingido pelas inundações do mês de maio.

“Sabemos das dificuldades que a advocacia e a cidadania do Rio Grande do Sul têm enfrentado diante dessa situação inédita e desafiadora. Por isso, além das diversas ações que a Ordem está implementando em favor dos nossos colegas, realizaremos uma edição da Cidade da Advocacia voltada para a retomada do orgulho de cada advogado e cada advogada gaúcha. Vamos atravessar esse momento com união, amparados por um conjunto de ações nunca antes visto na história dessa entidade”, afirmou Lamachia.

Com atrações focadas em inovação, empreendedorismo e tecnologia, a entidade prepara uma programação ainda mais plural, com diversos painelistas, debatedores e muito network.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cidade-da-advocacia-2024-maior-evento-da-historia-da-oab-rs-comeca-nesta-terca-em-porto-alegre/

Cidade da Advocacia 2024: maior evento da história da OAB-RS começa nesta terça em Porto Alegre

2024-08-12