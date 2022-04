Rio Grande do Sul Cidade de Rolante passa ser oficialmente a Capital Estadual das Cucas

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Produto foi introduzido por imigrantes alemães na Região Sul. (Foto: Arquivo/Governo do Estado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por 45 votos a favor e nenhum contra, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei nº 48/2020, que declara a cidade de Rolante (Vale do Paranhana) como “Capital Estadual das Cucas”. A proposta também inclui no Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul a “Kuchenfest”.

Autor da iniciativa, o deputado Dalciso Oliveira (PSB) ressalta que o reconhecimento de tal status ao produto abre caminho para um reconhecimento também em nível federal: “Este será nosso próximo passo”.

No caso da “Kuchenfest”, trata-se de um evento anual, tradicionalmente realizado em março para coincidir com as comemorações de aniversário do município – fundado em 28 de fevereiro de 1955 e que também é conhecido por outros fatos, como o de ser a terra natal do cantor e compositor Vitor Matheus Teixeira, o “Teixeirinha” (1927-1985).

“A festa reúne as comunidades e fomenta a cultura, economia e turismo no Vale do Paranhana, bem como do Rio Grande do Sul”, destacou Dalciso. “É um orgulho para nossa região.”

A gastronomia, obviamente, é um dos ingredientes dessa fórmula de sucesso. Conhecido pela qualidade e variedade dos sabores das suas cucas, o evento abrange oficinas culturais, apresentação de bandas típicas e outros espetáculos, bem como a venda de produtos coloniais, artesanato.

Origem alemã

Misto de pão e bolo, a cuca tem como característica a cobertura feita com farofa crocante, à base de manteiga, farinha e açúcar. Na Alemanha, é chamada de “streuselkuchen” (algo como “bolo de flocos”, em uma livre tradução para o português).

O produto foi introduzido no Sul do Brasil por meio dos imigrantes germânicos e mantido por seus descendentes, expandindo posteriormente o seu consumo entre a população em geral.

E a exemplo do que aconteceu com o panetone, ao longo do tempo a cuca passou a ter versões “alternativas”, com a inclusão de outros ingredientes. Atualmente é possível encontrar desde a mais tradicional até opções com uva, abacaxi, chocolate e doce-de-leite, seja em seu “recheio” ou na cobertura.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul