Rio Grande do Sul Cidade do Interior do Rio Grande do Sul registra chuva prevista para todo o mês de novembro em apenas 2 horas

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Foto: Reprodução

Um temporal que caiu na noite de sábado (2) deixou ruas alagadas em municípios do Rio Grande do Sul. Em apenas duas horas, choveu mais do que o esperado para todo o mês de novembro em Jaguarão, na Zona Sul do Estado, divisa com o Uruguai, causando sérios transtornos à população.

O volume de precipitação chegou a 140 milímetros. A média esperada para o mês inteiro de novembro era de 95 milímetros. Devido a força da água, árvores caíram e diversos veículos foram arrastados pelas ruas da cidade. Outra localidade atingida foi Arroio Grande, também no Sul do Estado. A chuva forte causou alagamentos dentro de residências. Conforme a Defesa Civil, devido ao acumulado de chuvas, ruas ficaram alagadas e 14 residências afetadas. Não há desabrigados ou desalojados e situação já está normalizada no município.

Em Pelotas, a chuva teve menor volume. Houve registro de pontos de alagamento no bairro Laranjal, mas não há informações sobre danos em imóveis.

Segundo a Climatempo, a frente fria começa a se afastar neste domingo (3), mas o tempo deve permanecer instável em todas as regiões do Estado. Na segunda-feira (4), a chegada de uma nova frente fria deve intensificar as condições climáticas.

2024-11-03