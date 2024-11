Política “Hora de jogar tudo que não presta no lixo”, diz Lula aos estudantes inscritos para o Enem

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Ele também afirmou que a prova é "sagrada". Foto: Ricardo Stuckert/PR Ele também afirmou que a prova é "sagrada". (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para desejar uma boa prova aos estudantes que irão participar do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (3).

“Hoje tem Enem. Vocês estudaram e se dedicaram. Agora é hora de jogar tudo que não presta no lixo e entrar na prova com bom humor”, escreveu o presidente no X, antigo Twitter.

“Agradecer aos pais de vocês e fazer uma boa prova. Todo pai e toda mãe deseja seus filhos e filhas formados, é sinal de independência e de viver bem. Que Deus abençoe todos que vão fazer as provas do Enem”, continuou Lula.

Ele também afirmou que a prova é “sagrada” e disse que, para o governo, “quanto mais pessoas aprovadas, melhor”. A edição de 2024 do Enem tem 4,325 milhões de inscritos confirmados, dos quais 1,6 milhão são concluintes do Ensino Médio. A prova iniciou às 13h30 em 1.753 municípios, em mais de 10 mil locais de prova e aproximadamente 140 mil salas. Mais de 300 mil pessoas atuam como colaboradores na operação do Enem.

De acordo com o Inep, 60,59% dos inscritos confirmados são mulheres, e 39,41%, homens. Além disso, 2,750 milhões de inscrições são gratuitas, e 1,575 milhão são pagantes. Os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro têm os maiores números de inscrições (194.968 e 142.141, respectivamente).

A etapa deste domingo contém 45 questões de linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira – inglês ou espanhol) e 45 questões de ciências humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Além disso, há uma redação de 30 linhas. Já a prova da semana que vem terá 45 questões de ciências da natureza (Química, Física e Biologia) e 45 de Matemática.

2024-11-03