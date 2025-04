Grêmio Quinteros fala sobre gol sofrido pelo Grêmio após ida de Volpi para a área

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

O treinador (foto) autorizou a ida do goleiro e não viu problemas na jogada Foto: Lucas Uebel/Grêmio Goleiro vai para área e Tricolor sofre o segundo gol ao final da partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio, falou sobre Tiago Volpi ir para a área do Ceará para ajudar no ataque da equipe. O treinador autorizou a ida do goleiro e não viu problemas na jogada. O Tricolor perdeu a partida por 2 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Quinteros foi perguntado sobre a recomposição gremista na partida e citou o gol sofrido ao final do jogo. “Foi uma transição onde era uma bola parada terminando a partida. Isso às vezes acontece. Arriscar na última bola. Colocar mais um jogador na área. Não há tanta diferença do 1 a 0 ou levar outro gol, empatar o jogo teria sido bom. Não é tão determinante”, disse o comandante.

Volpi foi para a área do adversário aos 49 minutos do segundo tempo durante uma cobrança de escanteio. Cristaldo cruzou na área, mas a bola ficou com a defesa do Ceará. Com o gol escancarado, Matheus Araújo arrancou e chutou da intermediária para ampliar o placar.

