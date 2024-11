Política Lula visita sala de situação do Enem; ministro da Educação celebra aumento no número de inscrições neste ano

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula defendeu que o Enem representa a independência de jovens que poderão ter salários melhores e garantir uma fonte de renda. Foto: Reprodução Lula defendeu que o Enem representa a independência de jovens que poderão ter salários melhores e garantir uma fonte de renda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, neste domingo (3), a sala de monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) montada pelo Ministério da Educação (MEC) na sede do Inep, em Brasília. Lula fez uma fala breve, no local, e deixou uma mensagem aos candidatos que irão fazer as provas nesta tarde. Ele defendeu que o Enem representa a independência de jovens que poderão ter salários melhores e garantir uma fonte de renda.

Lula chegou à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Também participaram da visita os ministros Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais)e o presidente do Inep, Manoel Palácios.

“A educação é um símbolo de independência, de homem e de mulher. Do homem porque ele vai ter uma profissão vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. Da mulher porque a profissão, ela significa independência. A mulher não precisa se sujeitar a chatice de ninguém”, disse.

Mais de 4,3 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Enem 2024. A primeira etapa do exame acontece neste domingo com as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou um aumento no número de inscrições confirmadas, e atrelou o índice ao programa Pé de Meia, do governo federal.

“Nós tivemos um aumento comparado com 2022 e agora, no segundo ano do governo do presidente Lula, um aumento de aproximadamente 27% a mais de alunos inscritos confirmados para o Enem 2024. Temos toda as faixas etárias, mais de 60% são mulheres, e a grande maioria são jovens”, declarou.

“A gente considera que isso é fruto também do efeito do programa Pé de Meia, um programa educacional com incentivo financeiro, que o aluno que fizer a prova hoje e no próximo domingo vai receber uma parcela a mais do Pé de Meia como estímulo, porque o Enem é a porta de entrada para o ensino superior”, seguiu.

Em comparação com o ano passado, o total representa um aumento de 12,5% em relação à quantidade registrada em 2023, quando foram 34.125 candidatos. Segundo o ministro, todas as provas foram entregues até às 11h da manhã, conforme o horário previsto, sem ocorrências mais graves. Os portões foram abertos às 12h, e as provas se encerram às 19h (horário de Brasília).

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o País. A edição tem 4,3 milhões de candidatos inscritos. O Enem 2024 será aplicado apenas na versão impressa em mais de 10 mil locais de prova, distribuídos entre 1.753 municípios.

O local de prova de cada participante é informando no cartão de confirmação de inscrição, que reúne as principais informações e recomendações para os candidatos. O candidato pode consultá-lo na página de participante, no site do enem, com login gov.br (cpf e senha).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-visita-sala-de-situacao-do-enem-ministro-da-educacao-celebra-aumento-no-numero-de-inscricoes-neste-ano/

Lula visita sala de situação do Enem; ministro da Educação celebra aumento no número de inscrições neste ano

2024-11-03