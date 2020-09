Mundo Cidade do México registra excesso de mortalidade associada ao coronavírus

O número é superior às 9.087 mortes pela pandemia registradas pela Secretaria de Saúde na capital mexicana até esta quarta-feira

A Cidade do México registrou de janeiro a agosto 30.462 mortes acima do esperado pelas autoridades, a maioria dos óbitos associada à pandemia da Covid-19, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira (16) pelo governo local.

O número é superior às 9.087 mortes pela pandemia registradas pela Secretaria de Saúde na capital mexicana até esta quarta-feira, dado oriundo dos casos com um teste em laboratório positivo para a Covid-19 ou de óbitos que ocorreram em hospitais.

A discrepância entre os dois números se deve ao fato de os dados divulgados pelo governo local serem provenientes das certidões de óbito registradas na capital e que consideram, por exemplo, os óbitos ocorridos em domicílios.

O número também superou a média de certidões de óbito registradas em anos anteriores na capital. O relatório detalha que essa fonte de informação é usada porque os testes da Covid-19 não são realizados em todas as mortes e que os óbitos que ocorrem fora dos hospitais são dificilmente registrados pelo sistema de vigilância epidemiológica usado pelo governo federal.

As autoridades locais explicaram que o relatório busca “estimar a magnitude das mortes que ocorreram direta ou indiretamente devido à pandemia SARS-COV-2 na Cidade do México”, onde vivem quase nove milhões de pessoas.

