Mundo OMS apresenta plano de proteção dos profissionais de saúde no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A OMS também ressalta a necessidade de proteção do grupo contra a violência no local de trabalho e de melhorar seu bem-estar psicológico Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil A OMS também ressalta a necessidade de proteção do grupo contra a violência no local de trabalho e de melhorar seu bem-estar psicológico. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na linha de frente da luta contra a pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde pagam um preço elevado com sua saúde, advertiu a OMS (Organização Mundial da Saúde), que anunciou nesta quinta-feira (17) um plano de proteção para estas pessoas.

“A Covid-19 expôs os profissionais da saúde e suas famílias a um nível de risco sem precedentes”, afirmou a OMS, que destaque as estatísticas – embora imperfeitas – mostram claramente que “as taxas de infecção entre estes últimos são muito mais elevadas que entre o restante da população”.

Representam quase 3% dos habitantes na grande maioria dos países, menos de 2% nos países mais pobres, e os números compilados pela OMS mostram que 14% dos casos de Covid-19 envolvem profissionais da saúde. “Em alguns países, esta proporção pode alcançar 35%”, destaca um comunicado.

Os riscos não são apenas físicos, seja pelo coronavírus, ou a violência a que os profissionais estão expostos. O estresse provocado pelo medo permanente de ficar doente, as longas horas de trabalho, a separação dos parentes para protegê-los e, às vezes, a rejeição ou hostilidade da sociedade também prejudicam seriamente sua saúde.

O plano, com cinco pontos, apresentado pela OMS recomenda estabelecer sinergias entre as estratégias destinadas a garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais da saúde ou inclusive o desenvolvimento de programas nacionais para proteger as pessoas que trabalham na área da saúde.

A OMS também ressalta a necessidade de proteção do grupo contra a violência no local de trabalho e de melhorar seu bem-estar psicológico. O plano insiste na necessidade de proteger os profissionais da saúde dos perigos físicos e biológicos, em particular com a distribuição de equipamentos de proteção suficientes e o treinamento necessário para o uso correto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo