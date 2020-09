Mundo “Nem todo mundo tem uma recuperação imediata”, alertam diretores da Organização Mundial da Saúde sobre o coronavírus

17 de setembro de 2020

"O vírus invade as células e causa uma resposta inflamatória", disse o diretor-executivo da OMS

O diretor-executivo do programa de emergências da OMS (Organização Mundial de Saúde), Michael Ryan, e a líder técnica para Covid-19 da entidade, Maria van Kerkhove, alertaram nesta quarta-feira (16) para os efeitos a longo prazo da contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

“Nem todo mundo tem uma recuperação completa e imediata deste vírus”, lembrou Ryan, em uma sessão de perguntas e respostas ao vivo nas redes sociais.

“Essa é uma doença inflamatória além de viral. O vírus invade as células e causa uma resposta inflamatória; o corpo reage contra isso. E o que estamos vendo são respostas inflamatórias no sistema cardiovascular, neurológico, no corpo todo. Nós simplesmente não sabemos quais são os impactos a longo prazo disso”, reforçou.

