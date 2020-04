Notas Mundo Cidade espanhola suspende festa em que pessoas correm de touros

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

As festividades de São Firmino, que acontecem anualmente na cidade de Pamplona, no norte da Espanha, foram suspensas este ano por conta do novo coronavírus. Normalmente ocorrido no mês de julho, o tradicional festival recebe milhares de turistas todo ano e é mais conhecido pelo evento final: a corrida de touros pelas ruas estreitas, que costuma deixar feridos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo