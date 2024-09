Brasil Cidades brasileiras registram umidade do ar equivalente ao Saara

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

O clima seco é comparável a média da umidade de desertos como Saara, no continente africano, e Atacama, no Chile. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom/Divulgação O clima seco é comparável a média da umidade de desertos como Saara, no continente africano, e Atacama, no Chile. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom/Divulgação) Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom/Divulgação

Cidades brasileiras têm registrado umidades do ar características de áreas desérticas do globo. Neste terça-feira (3), municípios de ao menos quatro Estados registraram 7% de umidade relativa do ar. O clima seco é comparável a média da umidade de desertos como Saara, no continente africano, e Atacama, no Chile.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Tocantins e no Distrito Federal. Durante esta tarde, cidades registraram taxas abaixo de 10%:

Goiânia (GO): 7%

Luziâna (GO): 7%

Ituiutuba (MG): 7%

Três Lagoas (MS): 7%

Paranaíba (MS): 7%

Barretos (SP): 7%

O inverno é o período mais seco no Brasil, mas, neste ano, a seca tem se intensificado, começado mais cedo e deve se prolongar por mais tempo, de acordo com o meteorologista Willians Bini.

“Uma forte massa de ar seco vem impedindo o avanço das frentes frias e mantém. Esses fatores vêm fazendo com que os índices de umidade fiquem baixos não apenas devido à sazonalidade climática, mas também a intensificação de outros fatores, tudo isso relacionado às mudanças que estão acontecendo no clima em todo o planeta”, afirma.

Além de capital de Goiás, Campo Grande (MS) também teve clima seco: 10% de umidade relativa do ar. Em climas desérticos, a umidade do ar fica, em média, abaixo de 10%, de acordo com o meteorologista. Ao todo, 10 Estados estão em alerta amarelo para onda de calor para os próximos dias, segundo o Inmet. A temperatura deve ficar 5ºC acima da média por até três dias a partir desta terça.

